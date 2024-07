E' successo a Palermo nel centro storico

Una donna la scorsa notte è stata stordita in casa con lo spray e poi derubata in casa. E’ successo a Palermo in via Santa Spina nel centro storico del capoluogo.

La donna mentre si trovava a letto si è accorta che un uomo è entrato in casa dalla finestra aperta per cercare un po’ di refrigerio per il gran caldo di queste notti afose. L’uomo, secondo quanto ha raccontato la vittima, entrato in casa ha spruzzato qualcosa nella stanza che l’ha stordita.

La donna solo dopo ore quando si è svegliata si è accorta che era stata derubata del cellulare, dei soldi e di alcuni gioielli. Le indagini sul furto sono condotte dai carabinieri.