La società: "Abbiamo inoltrato la segnalazione"

L’Aeroporto di Palermo Falcone Borsellino ancora una volta con il gran caldo senza aria condizionata. Stavolta come segnalano diversi passeggeri in transito anche senza wifi.

“Niente wifi e aria condizionata al minimo o del tutto assente non è proprio un bel biglietto da visita per chi viaggia da e per Palermo”, scrivono i passeggeri su Twitter.

Sul Twitter dello scalo palermitano rispondono: “Abbiamo inoltrato la segnalazione stanno per cominciare i lavori di ampliamento del terminal ed è in programma l’ammodernamento degli impianti”.

Quello che tanti passeggeri segnalano è che l’aria condizionata al primo piano ha una temperatura glaciale agli arrivi al piano terra, man mano che si sale sembra del tutto inesistente. Con queste giornate di caldo i guasti si sono ripetuti.

La conferma dei guasti continui dell’aria condizionata arriva anche da fonti sindacali.