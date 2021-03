Giovanni Fontana, finito in carcere nel corso dell’operazione Affari Preziosi della guardia di finanza amava la bella vita ed era in contatto con i vip per la vendita di orologi di lusso con grossi sconti.

Nell’ordinanza firmata dal gip Piergiorgio Morosini, si legge che i finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria di Palermo l’hanno intercettato mentre parlava al telefono con alcuni calciatori: Marco Borriello, ex della Nazionale, e Andrea Rispoli, ex del Palermo.

Nel giro della vendita di orologi c’era, Angelo Fontana, fratello di Giovanni. Anche lui intercettato mentre discute di orologi con Lele Mora, l’ex agente dei Vip. I clienti con cui parlavano di orologi non sono indagati.

I nomi degli indagati

Gli indagati nell’operazione Affari Preziosi della Guardia di Finanza sono: in carcere è stato portato Giovanni Fontana, 43 anni, agli arresti domiciliari Antonino Battaglia, detto Toni, di Palermo 54 anni; Salvatore Buonomo, di Torino, 57 anni; Alessandro De Martin, di Rho (Mi) 34 anni; Umberto Di Bella, 46 anni, Palermo; Alessio Umberto Ferrari, Sesto San Giovanni (Mi), 54 anni; Giacomo Lorusso, Andria (Ba), 54 anni; Giuseppe Ostinato, detto Pippo, Milano, 46 anni; Antonella Ostinato, Milano, 42 anni; Luigi Pacia, detto Pier, Genova, 47 anni; Maria Pernice, Palermo, 69 anni; Giuseppe Porretti,Milano 54 anni; divieto di espatrio e obbligo di presentazione alla pg: Vincenzo Buscetta, di Palermo, detto Enzo, 50 anni, Piero Scarabaggio, Milano 54 anni, Andrea Tamburini, Milano 44 anni.

Le indagini

Le complesse investigazioni costituiscono la prosecuzione dell’operazione “Mani in pasta” (maggio 2020) nel cui ambito il Nucleo Speciale Polizia Valutaria aveva inferto un duro colpo al clan Fontana, eseguendo in tutta Italia 90 misure cautelari personali nei confronti di altrettanti soggetti a vario titolo indagati per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, reimpiego di capitali illeciti, esercizio abusivo di giochi e scommesse ed altri reati contro la persona e il patrimonio.