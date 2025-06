Un affittacamere è stato arrestato al Borgo Vecchio a Palermo insieme a un inquilino con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. Gli uomini, rispettivamente di 51 e 41 anni, sono stati arrestati dopo un blitz della polizia.

Nell’appartamento sono stati trovati 40 grammi di cocaina più il materiale per il confezionamento della droga e 260 euro in contanti. Nelle altre stanze in un soppalco sono stati trovati numerosi involucri trasparenti e barattoli con oltre 4 chili di marijuana e semi della stessa droga.

Anche in questo caso, è stato trovato denaro e materiale per il confezionamento. Tutto è stato sequestrato.