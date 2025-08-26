Nuovi agenti di polizia penitenziaria feriti e il sindacato presenta un esposto in procura. A distanza di 24 ore sempre nella nona sezione del istituto penitenziario Calogero Di Bona ex Ucciardone due agenti sono stati feriti in un’aggressione da parte di un detenuto.

“Ormai ogni giorno ci sono colleghi che proseguono il turno al pronto soccorso degli ospedali palermitani – dice il segretario nazionale Cnpp Spp Maurizio Mezzatesta – Una situazione non più tollerabile. Dopo gli appelli abbiamo presentato un esposto in procura per denunciare quanto sta avvenendo nella nona sezione”. Un detenuto di origine italiana ha iniziato un diverbio verbale con un altro detenuto, e poi ha iniziato lanciare oggetti, allegare la cella e aggredire con pugni e calci gli agenti intervenuti.

“È inaccettabile che si continui a tenere aperta una sezione come la Nona, dove la sicurezza dei lavoratori e dei detenuti è costantemente a rischio” – continua Mezzatesta – È necessario intervenire con urgenza per garantire la sicurezza e il benessere di tutti coloro che lavorano e vivono all’interno della struttura”.

Il sindacato CNPP/SPP chiede che vengano adottate misure immediate per risolvere la situazione di emergenza nella Nona Sezione, tra cui la chiusura della sezione e il trasferimento dei detenuti in strutture più adeguate.

“Non possiamo più tollerare che gli agenti di polizia penitenziaria siano costantemente esposti a situazioni di pericolo e di violenza”, conclude Mezzatesta. “È giunto il momento di agire con decisione per garantire la sicurezza e il benessere di tutti”. Intervenga la magistratura.

Solidarietà al personale nuovamente ferito nell’ adempimento del servizio assegnato. I colleghi dell’ aggressione di ieri hanno avuto 10 e 7 giorni di prognosi.