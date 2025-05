E’ stato colpito con una spranga a Palermo da un gruppo di persone. Adesso si trova in coma all’ospedale Civico di Palermo. La polizia indaga per tentato omicidio, dopo il ricovero al pronto soccorso del Civico di un 43enne dello Sri Lanka, titolare di un’attività commerciale di via Dante.

La vittima è stata aggredita in via Imera nel quartiere della Zisa. Dopo un’operazione chirurgica l’uomo è stato successivamente trasferito nel reparto di Rianimazione del Policlinico.

Gli agenti dopo un sopralluogo avrebbero trovato la spranga consegnata alla polizia scientifica per cercare impronte per risalire agli autori del pestaggio. Gli investigatori della polizia hanno ascoltato i familiari per cercare di fare luce su quanto successo ieri notte. Al vaglio anche le immagini riprese dalle telecamere installate in zona.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato circondato dalle parti di via Imera da un gruppetto di 4 o 5 persone che, forse con l’intenzione di rapinarlo, avrebbero iniziato a picchiarlo. Per colpirlo uno di loro avrebbe utilizzato una spranga in metallo che la notte stessa, con il supporto del personale della Scientifica, è stata trovata e sequestrata per rilevare eventuali impronte digitali.

Nella stessa strada dove sarebbe avvenuta l’aggressione sono state analizzate alcune tracce di sangue. Ancora ignoto il motivo per cui si sarebbe scatenata la violenza.