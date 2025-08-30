Due avvisi orali del questore di Palermo Maurizio Calvino nei confronti di un uomo di 55 anni e un ragazzo di 16 anni che hanno aggredito lo scorso luglio i dipendenti della Cioccolateria Lorenzo in via IV Aprile a Palermo.

Secondo quanto ricostruito dai militari la violenta aggressione sarebbe scattata poiché l’uomo è stato infastidito da alcuni cassonetti che si trovavano nei pressi della propria abitazione. L’indagato spalleggiato dal figlio e da un altro minore si sarebbe presentato nella cioccolateria dell’attività. Gli indagati dopo una discussione, avrebbero quindi aggredito i dipendenti, colpendoli anche con un “tirapugni”.

Una delle vittime è stata medicata nel Policlinico di Palermo. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e delle dichiarazioni rese dai testimoni, i carabinieri hanno identificato i presunti responsabili dell’aggressione e hanno ricostruito che anche nei giorni precedenti vi erano stati ulteriori episodi di litigi e aggressione verbali legati al posizionamento di alcuni contenitori della raccolta differenziata.