Alberi crollati ovunque. Danni per migliaia di euro ad auto ed attività commerciali. E, solo per una questione di fortuna, si sono evitate conseguenze peggiori. Non è stato un bello spettacolo quello visto lo scorso weekend a Palermo. Le tracce di quanto accaduto sono ancora visibili in diverse strade del capoluogo siciliano. Fra queste figura via Carlo Alberto Dalla Chiesa, arteria posta tra il liceo Giuseppe Garibaldi e il Giardino Inglese. Qui, infatti, parte del marciapiede risulta transennata con del nastro biancorosso. Ciò a causa della presenza di alcuni rami caduti nella giornata di sabato 25 novembre e non ancora prelevati dal personale del Comune. Tanti i tronchi ch risultano spezzati dal vento di qualche giorno fa. Alcuni alberi sono stati perfino sollevati dal terreno. Simbolo di una manutenzione che ha vissuto più di qualche incertezza negli ultimi anni.

L’emergenza alberi a Palermo

Risorsa del patrimonio che conta oltre 70.000 arbusti in tutto il capoluogo siciliano.Una marea verde che le esigue forze del dipartimento Ville e Giardini non sono state in grado di gestire. Fatto che ha dilatato i tempi di manutenzione degli alberi in città, a volte con tempistiche bibliche. E così, alle prime folate di vento, in diversi quartieri della città si sono vissuti disagi enormi. Strade bloccate e liberate soltanto dal pronto intervento del personale dei vigili del fuoco, con auto ed attività commerciali danneggiate dai numerosi crolli registrati in diversi quartieri di Palermo. Dal centro a Mondello, passando per quartieri quali Acquasanta e Malaspina. La furia della natura ha intaccato un po’ tutta la città.

Serie di crolli infinita nel 2023

Un fatto che a Palermo purtroppo non è nuovo. Già a marzo infatti, un’altra ondata di maltempo fece crollare diversi tronchi all’interno del cimitero dei Rotoli. Fatto per il quale il camposanto di lungomare Cristoforo Colombo fu costretto a diversi giorni di chiusura. Anche in quel caso, i danni furono ingenti. Tutti, poi, abbiamo negli occhi le immagini di alberi o rami crollati al suolo a causa del vento e della mancata manutenzione negli ultimi mesi. Non ultimi, i casi avvenuti in via Giafar prima e in via dell’Arsenale poi, solo per citare i casi che hanno avuto più cassa mediatica. Ciò al netto delle grandi questioni irrisolte, come il parco Cassarà e il parco Libero Grassi, ancora chiusi in attesa che vengano realizzati gli interventi di bonifica previsti.

Pochi provvedimenti, ma qualcosa si muove all’orizzonte

E cosa si è fatto per tutelare il verde in città negli ultimi anni? Praticamente poco o nulla. Da tempo si parla di un potenziamento del servizio di potatura e di manutenzione del verde, senza però trovare corrispondenza in provvedimenti concreti. Le stringente maglie del piano di riequilibrio da un lato e l’atavica carenza di risorse a bilancio dall’altro, impediscono un turnover del personale degno della quinta città d’Italia. Ma qualcosa si muove all’orizzonte. Tra i capitoli di spesa da finanziare con l’avanzo vincolato, l’Amministrazione Comunale ha deciso di mettere a disposizione dei fondi per affidare il servizio di potatura degli alberi all’esterno. Procedure che, per la stessa natura dell’oggetto della prestazione, dovrà essere affidato entro fine anno. Da capire se arriverà o meno il via libera dal Consiglio Comunale. Anche se, anche in questo caso, trattasi di interventi tampone. Roma non si è certamente fatta in un giorno, ma da qualcosa bisognerà pur cominciare. E i recenti fatti di cronaca impongono celerità.

