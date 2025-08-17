Un albero si è abbattuto la scorsa notte su un’auto in transito in via San Martino delle Scale, nel territorio comunale di Palermo. Una coppia di coniugi sono stati trasportati in ospedale al pronto soccorso in osservazione.

L’auto è andata distrutta. “Da anni denunciamo al Comune di Palermo i pericoli della via San Martino delle Scale (ex strada provinciale 57) nel tratto compreso tra via Montelepre e l’ingresso alla cava di pietra e via Ruffo di Calabria” – dice il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo – gli incendi devastanti dell’estate 2023 hanno reso il territorio fragilissimo e nonostante le segnalazioni, poco e nulla è stato fatto in questi due anni”. Altri alberi sono caduti in via Messina Marine e in via Massimiliano Kolbe.

“In via Messina Marine – come segnala Giuseppe Federico presidente della seconda circoscrizione – si è sfiorata la tragedia: un’auto parcheggiata con due bambini a bordo è stata colpita da un albero. Solo per puro caso non si è verificato nulla di grave, come riferito dai soccorritori e dai presenti”.

Sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nel corso della notte dopo i temporali che si sono abbattuti nel palermitano. La zona maggiormente colpita Cefalù, Termini Imerese e Bagheria. Anche qui alberi caduti, strade e sottopassi allagati. Diversi automobilisti sono stati soccorsi perché rimasti bloccati nell’acqua alta.