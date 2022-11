Alessandra Borghese, scrittrice, produttrice e presidente della fondazione “Ghenie Chapels” ha visitato la scuola di cinema “Piano Focale” nella sede di villa Riso a Palermo.

All’incontro hanno preso parte Giuseppe Gigliorosso, fondatore e direttore di Piano Focale, Maria Luisa Cerrito di “Orsa Consulting”, il coordinatore delle attività di Piano Focale, Marco Lorusso e Alessandro Lombardi, segretario generale della Fondazione “Ghenie Chapels”.

L’incontro è servito a gettare le basi per una collaborazione tra la scuola di cinema e la fondazione che ha curato recentemente il restauro della chiesa della Madonna della Mazza sita in via Maqueda.

Alessandra Borghese, in particolare, ha sottolineato come “obiettivo primario della sua fondazione sia quello di diffondere la cultura della bellezza attraverso l’esperienza e il lavoro, promuovendo scambi culturali e attivando sinergie con le migliori realtà culturali ed imprenditoriali del territorio”.

Giuseppe Gigliorosso ha sottolineato “la naturale vocazione di Piano Focale a interagire col territorio, allo scopo di produrre bellezza ma anche formare tanti giovani per avviarli ai mestieri del cinema”

Nel corso dell’incontro, il direttore di Piano Focale ha illustrato ad Alessandra Borghese le attività della scuola che ha al suo attivo da anni la realizzazione di corsi di regia, sceneggiatura, direzione della fotografia, recitazione e montaggio. “Sono tanti i nostri ex allievi – ha concluso Gigliorosso – che oggi sono impegnati nelle tante produzioni cinematografiche nazionali e internazionali che girano in Sicilia”.