È di un arresto e 6 denunce il bilancio dei controlli dei carabinieri di Termini Imerese, in provincia di Palermo. L’azione dei militari è stata svolta nei comuni di Termini Imerese, Caccamo e Trabia. A essere arrestato un 63enne termitano pregiudicato e il deferimento in stato di libertà di 6 persone di età compresa tra i 17 e i 31 anni, tutti noti alle forze di polizia.

L’arresto è stato operato dai militari della Sezione Operativa che, hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello.

L’indagato di 63 anni riconosciuto colpevole del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato trasferito presso la casa circondariale ‘Burrufato’.

Tra i sei uomini denunciati, un 17enne e un 18enne, sono stati controllati alla guida di un motoveicolo e di un’autovettura e deferiti per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Un altro 17enne, già gravato da daspo urbano emesso per il divieto di accesso ai locali di pubblico trattenimento ed urbani, è stato fermato e identificato dai militari, nei pressi di alcuni locali di pubblico intrattenimento e pertanto denunciato all’autorità giudiziaria.

Un 24enne sorpreso alla guida della propria autovettura, è stato invece denunciato in stato di libertà, per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche; lo stesso dalle verifiche etilometriche è risultato avere al momento del controllo, un tasso alcolemico tra lo 0,8 e 1,5 g/l.

Infine, un 25enne ed un 31enne alla guida dei rispettivi ciclomotori, sono stati deferiti per guida senza patente perché, nell’ultimo biennio, erano incorsi nella medesima violazione. Complessivamente, sono state identificate 187 persone, controllati 91 veicoli, elevate 40 contravvenzioni per violazioni al codice della strada per un importo superiore ai 15.000 euro, sequestrati amministrativamente 13 veicoli, ritirate 5 patenti di guida e segnalate 3 persone alla Prefettura di Palermo quali assuntrici di sostanze stupefacenti.

