Alla ricerca di un accordo di massima per riuscire ad approvare entro oggi il ddl di esercizio provvisorio in Commissione bilancio per permetterne l’avvio della discussione d’aula martedì e l’approvazione nell’arco della prossima settimana.,

Sono una sessantina gli emendamenti al disegno di legge per l’esercizio provvisorio della Regione presentati in commissione Bilancio all’Ars. Non tanti ma neanche pochi per un ddl al momento composto da soli 11 articoli e che dovrebbe essere più tecnico che politico.

da due giorni, ormai, la norma è in discussione davanti alla Commissione Bilancio dell’Ars presieduta da Riccardo Savona, che ha iniziato mercoledì mattina i lavori per l’esame del disegno di legge che deve permettere la gestione dei conti della Regione per i primi due mesi del 2020 in attesa della norma di bilancio di previsione del documento di programmazione economica.

Gli emendamenti presentati sono stati vagliati dagli uffici per ammissibilità e legittimità, poi il documento è stato trasmesso per la discussione vera e propria puntando ad una approvazione entro stasera per permettere la discussione a sala d’ercole la settimana prossima.

Ma già in sede di incardinamento le tensioni sono emerse senza sconti. Al centro della discussione il trasferimento a carico del bilancio di 127,8 milioni di euro relativi alle rate dovute dal sistema sanitario per il pagamento del mutuo, la creazione di un fondo di compensazione di 15,9 milioni bocciato stamani in quinta commissione e la norma che assegna 1,2 milioni per i rapporti di lavoro del personale dei soppressi patronati scolastici della città metropolita di Catania.

Il governo ha dato la propria disponibilità a modificare le norme contestate ma ha anche annunciato che presenterà ulteriori emendamenti modificativi ad altri articoli della stessa propria legge. Emendamenti arrivati in parte ma ritenuti non soddisfacenti della opposizioni. Anche se i termini sono scaduti, però,le riscritture governative sono sempre possibili, anzi sembrano proprio dietro l’angolo