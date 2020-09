Proteste degli automobilisti

Ennesima corsa dei cavalli in viale Regione Siciliana a Palermo. Ore 6.50 lo start. La procedura è sempre la stessa che si ripete da tempo. A dire il vero il campo di gara prescelto nelle ultime competizioni che si sono svolte anche durante il lockdown è stata la via Ernesto Basile.

Ma la circonvallazione nel tratto tra ponte Oreto e Ponte Corleone ha sempre il suo fascino.

Mezzora prima si radunano centinaia di moto e scooter. Si ritrovano nella zona della rotonda Oreto. Arrivano alla spicciolata e si piazzano nei pressi di viale Regione Siciliana.

Sono loro che consentiranno di garantire libera percorrenza ai cavalli fino al ponte Corleone. Quando i due calessi con i driver sono pronti le moto bloccano il transito delle auto.

Sono talmente tante che si crea un muro tra gli automobilisti e i cavalli che corrono. Per chi si trova in quel tratto di strada non c’è nulla da fare. Bisogna solo avere pazienza e attendere che si conclusa la competizione.

Anche questa mattina a Palermo si è ripetuta la stessa scena. Attorno a queste gare ci sono grossi interessi e un forte giro di scommesse.