Un alunno di 10 anni dell’istituto comprensivo Filippo Raciti in via Alia a Palermo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dei Bambini dopo essere rimasto ferito da un pezzo di vetro che si staccato da una finestra andata in frantumi.

Pare che sia stato lo stesso bimbo a dare un calcio alla finestra. Una grossa scheggia di vetro si è conficcata nella gamba e il bimbo ha perso molto sangue.

Il piccolo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale dei Bambini in codice rosso. Sta per entrare in sala operatoria per subire un intervento chirurgico.