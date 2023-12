Duro Scoma: "Soluzione impraticabile". Giaconia: "Perdita di tre milioni prevista nel 2024"

Proroga tecnica di sei mesi e relativo rinnovo del contratto di servizio per i successivi sei anni. E’ questa la proposta che l’Amministrazione Comunale potrebbe varare questo pomeriggio nella seduta di Giunta convocata a Palazzo Comitini sul futuro della società AMG.

La riunione in III Commissione consiliare

Al momento si tratta solo di un’ipotesi. Rumors che vengono fuori dalla riunione avuta questa mattina dalla III Commissione consiliare con i vertici dell’azienda guidati dal presidente Francesco Scoma. Fatto che non lascia tranquille le opposizioni. Duro il consigliere comunale di Progetto Palermo Massimo Giaconia, il quale ha definito la scelta in questione come “una follia”, pronisticando “una perdita di esercizio nel 2024 da tre milioni di euro”. Ciò, secondo quanto dichiara l’esponente del centrosinistra, a seguito dell’impossibilità di aumentare il corrispettivo per la società Partecipata, a causa delle stringenti regole imposte dal piano di riequilibrio.

Giaconia: “Prevista perdita d’esercizio da tre milioni di euro nel 2024”

Cifra versata dal Comune invariata a fronte di costi che rischiano chiaramente di aumentare. Un fatto per il quale l’esponente di Progetto Palermo ha chiesto in Consiglio Comunale questa mattina di convocare i vertici di AMG e l’Amministrazione attiva, per discutere del tema. “Ancora una volta non è chiara la visione dell’Amministrazione sulle società Partecipate – sottolinea ai nostri microfoni Massimo Giaconia -. Le proposte che continuano ad arrivare sui contratti di servizio non tengono conto di nessun piano di sviluppo e rilancio di società importanti per la città. Ritengo che questa sia un’operazione che stia creando le condizioni per privatizzare le aziende e i relativi servizi. E’ un’idea che ho da tempo purtroppo. Ad oggi, infatti, si prevede una perdita d’esercizio per il 2024 da tre milioni di euro. Dato che la società ha ribadito anche nella riunione odierna”.

Scoma: “Proroga di sei mesi soluzione impraticabile”

Duro il commento anche del diretto interessato, ovvero il presidente di AMG Francesco Scoma. L’esponente della società Partecipata ha affidato ad una nota il suo pensiero sulla decisione dell’Amministrazione. “Una proroga tecnica di sei mesi è una soluzione del tutto impraticabile perché rende impossibile per l’azienda dare corso ai lavori in urgenza inderogabili che caratterizzano i servizi di pubblica utilità di cui la società si occupa, agli accordi quadro che dovrebbero essere tutti rinegoziati, agli impegni con gli istituti di credito. Riteniamo indispensabile una proroga tecnica di almeno un anno, con l’appostamento di somme adeguate perché la somma proposta, a fronte di un aumento dei servizi affidati, che considera una consistenza degli impianti da gestire (impianti di illuminazione, semafori, interni) ferma ad aprile 2023 e non aggiornata, è insufficiente a garantire la stessa sopravvivenza dell’azienda, non garantendone ma anzi precludendo qualsiasi possibilità di sviluppo”.

Lunedì mobilitazione dei sindacati

Intanto, rimane al momento confermata la mobilitazione dei sindacati convocata per lunedì 4 dicembre. Decisione presa a margine dell’assemblea straordinaria convocata dalle sigle dei lavoratori, nella giornata di ieri, presso la sede di via Tiro a Segno.