Amministrative nel Palermitano, a Cefalù si fa già festa, ecco i primi sindaci eletti

Michele Giuliano di

13/06/2022

Arrivano le prime indicazioni in provincia di Palermo sul voto delle amministrative con i primi spogli nei vasi seggi per questa tornata delle amministrative nella provincia di Palermo. Tra i 26 Comuni della provincia quello con il maggior numero di elettori coinvolti è Cefalù dove è già festa quando mancano l’ultimo paio di centinaia di schede da scrutinare. A vincere è il centrosinistra con Daniele Tumminello che ha conquistato 2.200 voti, oramai matematicamente irraggiungibile dagli altri due pretendenti Pippo Abbate e Simona Vicari, che sono appaiati a circa 1.600 voti a testa. Tumminello era appoggiato dall’uscente Rosario Lapunzina che aveva completato i suoi due mandati consecutivi, adesso sarà vicesindaco del suo giovane delfino.

Ci sono anche altri sindaci già eletti sulla base delle evidenti indicazioni dalle urne: si tratta di Angelo Conti a Valledolmo, unico candidati alla poltrona di primo cittadino, essendo stato superato il quorum con il 62,2 per cento degli elettori andati alle urne. Negli altri Comuni dell’hinterland c’è il vantaggio a Gangi di Giuseppe Ferrarello, a Caccamo di Franco Fiore, a Castelbuono è oramai questione solo di ufficialità ma ha stravinto il sindaco uscente Mario Cicero; a Petralia Soprana in testa alle preferenze Pietro Macaluso. Previsioni rispettate anche a Castellana Sicula dove il sindaco uscente, Franco Calderaro, viene riconfermato.

Ci sono poi altri sindaci che hanno avuto la conferma dell’elezione: ad Altofonte c’è la riconferma per l’uscente Angela De Luca confermata, a Ficarazzi l’ha spuntata l’avvocato e già assessore Giovanni Giallombardo. A Belmonte Mezzagno riesce ad imporsi Maurizio Milone, c’è l’ha quasi fatta a Ciminna Vito Filippo Barone che ha il 73 per dei voti quando siamo già al 60 per cento delle schede scrutinate. Eletto anche Giuseppe Lopes che quindi diventa sindaco a Mezzojuso dove si chiude l’era del commissariamento per infiltrazioni mafiose.

Schiacciante al momento il vantaggio a Trappeto del sindaco uscente Santo Cosentino che ha incasato oltre l’80 per cento dei voti scrutinati, all’incirca 500 i voti contro i 90 di Salvo Ferrara, un terzo comunque del totale dei votanti. A Giardinello in testa il sindaco uscente Antonio De Luca con 190 preferenze contro le oltre 132 del già sindaco Giovanni Geloso, chiude invece il medico Gianni Polizzi con 107 preferenze.

A Balestrate c’è un avvincente testa a testa tra l’uscente Vito Rizzo e Piera Chiarenza, con qualche decina di preferenze in più per il primo con circa 3.200 schede scrutinate, all’incirca l’85% del totale dei voti scrutinati. A Camporeale con circa 300 preferenze sino ad adesso raccolti c’è avanti Gigi Cino, il sindaco uscente, con oltre il 60% delle preferenze, mentre l’avversario Luigi Maria Montalbano arriva a 170.

San Cipirello tornerà ad avere un sindaco dopo due anni di commissariamento per mafia ed un altro di commissariamento regionale per il mancato quorum raggiunto alla scorsa tornata elettorale. In testa c’è Vito Cannella con 900 preferenze, staccata a 600 suffragi invece l’avvocato Romina Lupo.