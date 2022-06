Nettamente staccata l’ex senatrice Simona Vicari

Arrivano le prime indicazioni in provincia di Palermo sul voto delle amministrative con i primi spogli nei vasi seggi per questa tornata delle amministrative nella provincia di Palermo. Tra i 26 Comuni della provincia quello con il maggior numero di elettori coinvolti è Cefalù dove pare essere nettamente in testa Daniele Tumminello, dopo circa il 25 per cento dei voti scrutinati. Oltre 1.300 le preferenze nei seggi sino ad ora scrutinati, mentre c’è un testa a testa tra l’ex sindaco e senatrice Simona Vicari e Pippo Abbate che si attestano attorno ai mille voti. Negli altri Comuni dell’hinterland c’è il vantaggio a Gangi di Giuseppe Ferrarello, a Caccamo di Franco Fiore, a Castelbuono del sindaco uscente Mario Cicero e a Petralia Soprana di Pietro Macaluso.

Schiacciante al momento il vantaggio a Trappeto del sindaco uscente Santo Cosentino che ha incasato oltre l’80 per cento dei voti scrutinati, all’incirca 500 i voti contro i 90 di Salvo Ferrara, un terzo comunque del totale dei votanti. A Giardinello in testa il sindaco uscente Antonio De Luca con 190 preferenze contro le oltre 132 del già sindaco Giovanni Geloso, chiude invece il medico Gianni Polizzi con 107 preferenze.

A Balestrate c’è un avvincente testa a testa tra l’uscente Vito Rizzo e Piera Chiarenza, con qualche decina di preferenze in più per il primo con circa 2 mila schede scrutinate, all’incirca il 60% del totale dei voti scrutinati. A Camporeale con circa 300 preferenze sino ad adesso raccolti c’è avanti Gigi Cino, il sindaco uscente, con oltre il 60% delle preferenze, mentre l’avversario Luigi Maria Montalbano arriva a 170.

San Cipirello tornerà ad avere un sindaco dopo due anni di commissariamento per mafia ed un altro di commissariamento regionale per il mancato quorum raggiunto alla scorsa tornata elettorale. In testa c’è Vito Cannella con 300 preferenze, staccata a 180 suffragi invece l’avvocato Romina Lupo.