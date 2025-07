Due turisti austriaci un giovane di 27 anni e ragazza di 29 anni sono stati aggrediti la scorsa notte in via Del Vespro a Palermo a due passi dall’ospedale Policlinico.

I due giovani hanno raccontato agli agenti di polizia che indagano di essere stati avvicinati da tre palermitani che gli hanno proposto l’acquisto di droga. >Subito dopo si sono scagliati contro il giovane picchiandolo.

I due sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e accompagnati in ospedale.

Turisti statunitensi aggrediti in centro a Palermo, indaga la polizia

Due turisti statunitensi, un giovane di 28 anni e una ragazza di 27 anni, sono stati aggrediti in centro a Palermo. Il giovane ha avuto la peggio, colpito con una mazza al volto.

Stavano tornando in albergo quando sono stati sorpresi dal branco e rapinati. I due sono stati trasportati all’ospedale Civico attorno alle 3 di notte. Sono stati medicati e dimessi.

Il giovane è stato sottoposto a una tac alla testa che non avrebbe rilevato danni cerebrali. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato.

Gli agenti stanno cercando di ricostruire dove è avvenuta l’aggressione per acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza e risalire agli autori della rapina violenta.

Federalberghi Palermo su sicurezza centro storico: turisti ignari delle criticità

“Meno del 20% dei turisti che alloggiano nelle strutture ricettive del centro storico di Palermo è consapevole delle criticità legate alla sicurezza urbana”.

Il dato emerge da un sondaggio effettuato da Federalberghi Palermo, che dallo scorso marzo chiede a istituzioni e forze dell’ordine un piano straordinario per la sicurezza turistica, con presidi nei punti sensibili, videosorveglianza, illuminazione potenziata e una regia unica che coordini le azioni per arginare l’escalation di violenza nel cuore della città.

“Come operatori dell’accoglienza – dice Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo – stiamo facendo uno sforzo immenso per tutelare l’immagine della città. Non parliamo esplicitamente di insicurezza, non alimentiamo timori. Piuttosto, modifichiamo i percorsi suggeriti ai nostri ospiti, evitando in alcune fasce orarie zone critiche come i mercati storici e le aree soggette a movida sfrenata. Lo facciamo con discrezione, parlando di comfort e vivibilità, ma la verità è che stiamo tamponando una falla senza strumenti adeguati”.

Dal sondaggio su un campione di strutture ricettive emerge pure che i visitatori stranieri sono completamente all’oscuro del problema sicurezza, mentre la gran parte di turisti italiani che visitano la città si informano su social e stampa.

“Gli albergatori sono ogni giorno ambasciatori di Palermo: accogliamo, informiamo, orientiamo, rassicuriamo – continua la presidente degli albergatori palermitani -, ma per quanto tempo ancora potremo farlo senza un supporto deciso da parte delle istituzioni? Abbiamo anche proposto, e lo ribadiamo, che una quota della tassa di soggiorno venga destinata proprio a questo scopo. Il turismo non è solo una voce di bilancio – conclude Di Stefano -, è una responsabilità collettiva. Senza sicurezza, nessuna strategia di promozione, nessun investimento, nessun evento potrà sostenere la reputazione di Palermo nel tempo”.