E’ morto all’ospedale Villa Sofia Rosolino Costa l’operaio antennista caduto in un condominio a Borgo Nuovo a Palermo. L’uomo stava effettuando una riparazione sul tetto di un condominio quando per cause da accertare è caduto sbattendo la testa.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per prendere l’operaio e affidarlo ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Trauma Center di Villa Sofia. Qui dopo alcuni giorni è morto.