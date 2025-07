Il gran caldo caldo ha avrà avuto il suo ruolo nella morte di un uomo nel palermitano.

Un uomo di 92 anni è morto mentre era per strada in via Vaccaro a San Cipirello (Palermo): si è accasciato a terra forse per un malore provocato dal caldo.

Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili urbani. Inutili sono stati i tentativi di rianimare il novantaduenne che, presumibilmente in seguito ad un infarto, è caduto sbattendo la testa. Sembra che l’uomo stesse rincasando dopo aver fatto la spesa.

In via Vaccaro è arrivato anche il sindaco Vito Cannella.

“Gli era stato raccomandano di non uscire con il caldo visto che in questi giorni non era stato benissimo – dicono in paese – ma il pensionato nonostante l’età era sempre attivo. Così ieri è uscito per fare la spesa. Si è recato a comprare dei pomodori in un negozio vicino casa. Ma poco dopo si è accasciato ed è morto”.