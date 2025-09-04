È stata inaugurata oggi sul lungomare di Mondello la sesta edizione di “Ciavuri e Sapuri Fest”, organizzata dalla CNA di Palermo, che fino al 7 settembre vedrà protagoniste oltre quaranta aziende dell’agroalimentare siciliano con le loro eccellenze.

Al taglio del nastro era presente l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, che ha dichiarato:

“Manifestazioni come questa rappresentano la vera Sicilia: fatta di imprese coraggiose, capaci di coniugare tradizione e innovazione. Essere qui significa sostenere chi ogni giorno lavora con passione e determinazione, contribuendo alla crescita della nostra terra.”

L’evento, organizzato dalla CNA di Palermo, si svolge con il patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Palermo.