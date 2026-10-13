“Dite le come stanno, non certo come le prospetta la Procura”. Lo ha detto prima di entrare al Palazzo di Giustizia di Palermo per l’interrogatorio preventivo davanti al Gip, l’ex vicepresidente della regione Gaetano Armao, per cui la Procura ha chiesto l’arresto con l’accusa di corruzione.

Prima di lui, sempre per rendere interrogatorio preventivo, erano arrivati il deputato del Mpa Giuseppe Lombardo, l’avvocato Pierluigi Matta e l’ex presidente della Onlus Samo, Luigi Zancla.

Oggi è la seconda tornata di interrogatori nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria sul giro di tangenti in Sicilia, con il coinvolgimento dell’ex vicepresidente della Regione Gaetano Armao e dell’avvocato Pierluigi Matta.

Il deputato dell’Udc Giuseppe Geremia Lombardo è arrivato per primo in tribunale. Poco prima di entrare ha risposto ai giornalisti: “Risponderemo alle domande del Gip”. Poco dopo l’ingresso di Luigi Zancla della Samo e Matta che ai giornalisti ha confidato: “Sto vivendo un momento doloroso ma sono sereno”.