Le indagini dei militari

I carabinieri questa mattina hanno eseguito un’ordinanza di arresto in carcere nei confronti di un uomo nel palermitano che avrebbe abusato di una minorenne che aveva in casa per un breve periodo.

L’uomo avrebbe accolto la ragazzina e avrebbe tentato di violentarla. L’episodio è stato raccontato ai genitori che hanno presentato denuncia.

I carabinieri hanno iniziato le indagini che si sono concluse con l’arresto eseguito questa mattina. L’uomo è stato portato in carcere.