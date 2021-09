Figuccia: "Applicare la circolare assessoriale"

“Ho appena partecipato all’audizione in Commissione Lavoro in ordine allo stato di attuazione dell’articolo 41 della legge regionale 9 del 2001 relativa ai progetti in favore degli studenti con disabilità. Ho potuto verificare come nessuna garanzia e certezza sia stata oggi definita per gli assistenti ai disabili“. A denunciarlo in una nota, a margine dei lavori della V Commissione parlamentare all’Ars, è il deputato regionale della Lega Vincenzo Figuccia, coordinatore provinciale del partito a Palermo.

Figuccia: “Nessuna garanzia, inaccettabile”

“Chiedo che la Regione adotti tempestivamente degli strumenti per garantire l’accesso ai servizi scolastici da parte degli studenti con disabilità. Inaccettabile che si siano avviate le attività scolastiche e non siano stati presi provvedimenti chiari. Riteniamo sia opportuno che venga applicata la circolare assessoriale di riferimento dove si prevede chiaramente che si possono utilizzare le diagnosi funzionali in modo da poter individuare le risorse necessarie a garantire il servizio”.

Caronia: “Burocrazia blocca servizi per disabili”

Sull’argomento era intervenuta anche la collega leghista Marianna Caronia, che nei giorni scorsi aveva dichiarato: “Nonostante norme e linee guida approvate per fare chiarezza, nonostante la disponibilità di somme stanziate dall’Ars in estate per garantire la copertura delle spese, per l’ennesima volta l’anno scolastico inizia nel caos e con servizi ridotti per gli studenti disabili delle scuole superiori. E mai come questa volta non si può non additare una burocrazia cieca e insensibile, trincerata dietro cavilli burocratici da azzeccagarbugli”. Marianna Caronia, deputato regionale e consigliere comunale di Palermo della Lega, prende di mira Regione, Città metropolitane e Liberi consorzi “che stanno determinando anche per l’avvio dell’anno scolastico 21-22 quelli inaccettabili ritardi e complicazioni che di fatto impediranno l’accesso a scuola a centinaia di studenti”.

“Situazione parzialmente migliore ma comunque caotica sul fronte dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, che riguarda migliaia di studenti con disabilità sensoriali o cognitive (oltre 2000 fra Palermo, Catania e Messina, più altre centinaia nelle provincie più piccole): non per tutti loro si prospetta un servizio garantito a inizio dell’anno, e inoltre con grandi incertezze per il futuro visto che i contratti con il personale specializzato sono stati firmati, da parte della Città metropolitana di Palermo, solo fino al 9 ottobre, nonostante con un’apposita norma regionale sia stata garantita la copertura della spesa per l’intero anno”. sottolineava.

M5s, ddl per disciplina erogazione assistenza

“Un modello unico di gestione, che ponga fine alle troppe differenze che negli ultimi anni hanno caratterizzato l’erogazione dei servizi di assistenza igienico ªpersonale e specialistica agli alunni con disabilità da parte dei comuni, delle città metropolitane e dei liberi consorzi comunali”. É questa l’obiettivo del disegno di legge presentato la settimana scorsa all’Ars dal M5S, prima firmataria Roberta Schillaci, che mira – dice il M5s – a porre ordine nel settore, caratterizzato dal proliferare da una ridda di regolamenti per sopperire alla mancanza di una uniforme legislazione in materia di servizi alla persona.

“Negli anni – dice Schillaci – singoli distretti e singoli comuni con propri regolamenti hanno realizzando variegate modalità di affidamento dei servizi alla persona, diversificati per i criteri di affidamento, di aggiudicazione, per le modalità di quantificazione e di determinazioni di oneri e costi, a scapito dei principi di imparzialità, di trasparenza e di uniformità della qualità dei servizi erogati da parte della pubblica amministrazione. Il disegno di legge che ho presentato intende prevedere e disciplinare in maniera chiara ed univoca i servizi di assistenza all’interno delle scuole, promuovendo, accanto ai servizi statali, cure ed interventi compensativi ed aggiuntivi in grado di favorire efficacemente l’integrazione dell’alunno con disabilità”.