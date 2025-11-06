Torna con la 58ª edizione la Fiera d’Autunno, lo storico appuntamento che ogni anno celebra il meglio dell’economia, dell’artigianato, dell’agricoltura e delle eccellenze produttive del territorio.

Da sabato al via nel polo fieristico “Nuova Emaia”

La manifestazione si terrà dall’8 al 16 novembre presso il polo fieristico “Nuova Emaia” – Città di Vittoria, e si preannuncia come un evento rinnovato, ricco di contenuti e capace di coniugare tradizione e innovazione in un format moderno, dinamico e sempre più partecipato.

Durante la conferenza stampa di presentazione sono stati illustrati il programma ufficiale, i temi portanti di questa edizione e le numerose iniziative collaterali che animeranno la Fiera: incontri, degustazioni, mostre tematiche, aree dedicate alle nuove tecnologie e alla sostenibilità, con un’attenzione particolare alle imprese giovanili e all’agroalimentare di qualità.

La Fiera d’Autunno si conferma così come un punto di riferimento per l’economia regionale e un luogo privilegiato di incontro tra imprese, cittadini e istituzioni: un simbolo dell’identità produttiva e culturale di Vittoria e di tutta la Sicilia sud-orientale.

Il Presidente

“Questa 58ª edizione rappresenta un momento di rilancio per la Nuova Emaia – ha dichiarato il Presidente Enzo Statelli –. Abbiamo lavorato per costruire un evento capace di unire la forza della nostra tradizione con una visione nuova, proiettata verso l’innovazione, la digitalizzazione e la sostenibilità. La Fiera d’Autunno 2025 vuole essere la casa delle imprese, degli artigiani, dei produttori e dei cittadini: un grande contenitore di idee, relazioni e opportunità.”

Il sindaco

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco Francesco Aiello: “La Fiera d’Autunno è da sempre un orgoglio per la nostra città e un motore di sviluppo per l’intero territorio – ha sottolineato il primo cittadino –. L’Amministrazione comunale sostiene con convinzione questo appuntamento, che rappresenta un ponte tra passato e futuro. Vittoria dimostra ancora una volta la sua capacità di fare rete, di valorizzare le proprie radici produttive e di guardare con fiducia alle nuove sfide dell’economia e dell’innovazione”.

A intervenire anche il Vicesindaco Giuseppe Fiorellini, che ha evidenziato l’importanza della collaborazione istituzionale e del coinvolgimento del tessuto produttivo locale:

“La Fiera d’Autunno è un’occasione straordinaria per mettere in rete le energie migliori della nostra comunità – ha dichiarato Fiorellini –. È il risultato di un lavoro condiviso tra amministrazione, imprese, associazioni e cittadini. Il nostro obiettivo è fare della Nuova Emaia un vero e proprio hub di innovazione e sviluppo, aperto tutto l’anno alle idee e ai progetti che nascono dal territorio.”

Vittoria centro della Sicilia per una settimana

La Nuova Emaia si prepara dunque ad accogliere espositori e visitatori da tutta la Sicilia, in un’edizione che promette di essere tra le più partecipate degli ultimi anni, con un ricco calendario di eventi, workshop e attività dedicate alle imprese e al pubblico.

L’appuntamento con il taglio del nastro è fissato per sabato 8 novembre alle ore 16.30.