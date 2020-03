Assaltati i supermercati a Palermo, lunghissime code davanti ai centri della grande distribuzione (FOTO)

Ignazio Marchese di

21/03/2020

Assaltati i supermercati a Palermo. Lunghissime code da questa mattina con i palermitani che attendono di entrare anche per centinaia di metri. Una situazione che è scattata dopo la decisione del governo regionale di chiudere gli alimentari nel giorno di domenica lasciando aperte le edicole e le farmacie. La giornata di domenica sarà problematica per gli alimentari dell’Isola. Lo sarà più di quanto non lo siano state le giornate dall’inizio dell’emergenza fino ad ora. Da questa mattina presto i clienti si sono messi in coda soprattutto nella grande distribuzione. Le code erano presenti sin dalla mattina ancora prima dell’apertura. Lunga la fila, ad esempio, per accedere al Lidl di via Roma in pieno centro. Così come nei centri Conad, Paghi Poco ed Eurospin in giro per la città. (Foto Lidl Giuseppe Di Fatta)

(Foto Lidl Giuseppe Di Fatta)