Una delegazione di Antigone Sicilia ha visitato il centro di permanenza per il rimpatrio di Trapani-Milo.

La visita, volta a verificare le condizioni dei migranti irregolari, trattenuti, “conferma – dicono i componenti dell’associazione – ancora una volta il “paradosso” di una detenzione amministrativa, in luoghi alienanti con letti, tavoli e sedili in cemento armato, con un sistema di controllo rigido. Non è stato possibile incontrare i migranti e recinzioni e grate da carcere di massima sicurezza”. Una situazione molto grave secondo l’associazione.

“Il paradosso – dicono i rappresentati dell’associazione – è dato dal fatto che i migranti vengono sottoposti alla privazione della libertà personale in forza di una disposizione amministrativa e non di una decisione di un giudice terzo, che è “relegato” ad un controllo meramente formale.

Alienazione e disperazione si toccano con mano, in una struttura che non offre altro che una uscita per il rimpatrio.

Nessuna attività educativa e socializzante, solo quadrati di cemento in cui trascorrere le ore nella noia.

Gli operatori del consorzio affidatario lavorano con impegno, ma resta un punto oscuro la gestione della sicurezza, affidato alle forze armate e alle forze dell’ordine”.