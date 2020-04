Associazione funzionari di polizia dona buoni pasto ai poveri di Palermo

Ignazio Marchese

04/04/2020

L’associazione Funzionari di Polizia donerà oggi buoni pasto alle famiglie povere di Palermo. Lo ha comunicato Giuseppe De Blasi segretario provinciale dell’associazione. “In questi giorni di emergenza nazionale i Dirigenti e i Commissari della Polizia di Stato sono impegnati senza sosta a far rispettare le regole necessarie per superare la grave crisi innescata dalla pandemia. Oggi, tuttavia, alla vigilia della domenica delle palme, ci è sembrato giusto dedicare un pò del nostro tempo per manifestare solidarietà e vicinanza alle persone che più soffrono per le gravi conseguenze economiche causate dal blocco delle attività produttive – dice De Blasi – Per questo la sezione di Palermo dell’Associazione Nazionale Funzionari Polizia, consegnerà nel pomeriggio a due Sacerdoti, Padre Antonio Garau e Fra Mauro Billetta, 80 buoni spesa per un valore di tremila euro da distribuire nei quartieri Borgo nuovo e Danisinni alle famiglie bisognose con bambini che frequentano le parrocchie di San Paolo Apostolo e Sant’Agnese”.

