Nuovo atto vandalico contro il pagamento dei parcheggi nel centro di Carini (Palermo). I vandali hanno portato via la cassa continua nella centralissima piazza Duomo per pagare i parcheggi e danneggiate altre in via Garibaldi e in via Borsi. Stavolta è stata anche danneggiata l’insegna della società Telereading che gestisce i parcheggi in via Garibaldi. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia.

Il precedente

Nei giorni scorsi i ladri hanno rubato un parcometro in via Garibaldi. E’ stata presa di mira la colonnina con cui gli automobilisti effettuano i pagamenti nella centralissima della società Telereading gestione parcheggi. Pare che in quel tratto non ci siano telecamere. Poco dopo è stato rubato anche un palo della segnaletica verticale in via Pio La Torre anche qui non ci sarebbero impianti di videosorveglianza.

Auto vandalizzata a Palermo

Avrebbe rimproverato una signora per il mancato rispetto di un divieto d’accesso nei pressi di una scuola. A pagarne il prezzo è stata la sua auto. Ennesimo atto intimidatorio subito dalla consigliera comunale di “Oso” Giulia Argiroffi. “Questa mattina ho segnalato l’ennesima auto in controsenso per non pagare la ZTL – ha dichiarato -. L’ennesima aggresione verbale con tanto di minacce. ‘So qual’è la macchina. Poi ci penso io’ mi ha detto. E dopo mezz’ora la minaccia diventa realtà”.

Il fatto è avvenuto fra le strade del centro di Palermo. Via che, in passato, è già stata protagonista di simili violazioni. Tanto da portare il Consiglio Comunale a votare un ordine del giorno all’unanimità nel settembre del 2022 per tutelare i residenti e gli studenti delle scuole limitrofe. Ma i passaggi non consentiti continuano ogni giorno. Uno di questi è stato notato questa mattina proprio dalla stessa Giulia Argiroffi, la quale avrebbe segnalato la violazione alla guidatrice dell’auto in questione. Per tutta risposta, la donna è scesa dall’auto e, racconta l’esponente di “Oso”, ha iniziato a gridarle contro.