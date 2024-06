Atto vandalico a Villa Trabia a Palermo. Non c’è pace per la villa comunale al centro del capoluogo.

La scorsa settimana il cancello monumentale in via Salinas si è staccato dal muro ed è stato chiuso in attesa dell’intervento di ripristino.

I lavori erano stati consegnati da poco. Adesso un grosso vaso monumentale nel lavoro di via Marchese Ugo è stato divelto per consentire l’ingresso. Un atto vandalico non casuale per i frequentatori della villa, un polmone verde, al centro di Palermo.

“In questo modo attraverso quel varco si potrà entrare sempre e la villa non sarà più chiusa – raccontano – Un gesto chiarissimo per poter entrare nella villa a qualunque ora del giorno e della notte. Un atto grave perché non rispetta il complesso monumentale violentato da gruppi di balordi”.