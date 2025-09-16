Un autista dell’Amat è stato aggredito e picchiato in piazza Ruggero Settimo da un automobilista. L’autista è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato a Villa Sofia dove è stato medicato e giudicato guaribile in dieci giorni.

Il pestaggio è nato per uno specchietto di una vettura strisciato dall’autobus della linea 812 in via Libertà. Sull’episodio indaga la polizia. E’ la terza aggressione in pochi giorni.

“Ormai è un’emergenza giornaliera – dice il presidente Giuseppe Mistretta – Agli assalti e alle sassaiole ora si sono aggiunte le aggressioni da parte degli automobilisti. C’è bisogno di maggior sicurezza e tutela per il lavoro dei nostri autisti”.