incidente stradale sull’autostrada Palermo Catania, prima della galleria Ventimiglia nella zona di Trabia. Un’auto si è cappottata e ci sono stati tre feriti soccorsi dai sanitari del 118.

Il traffico rimasto bloccato ma adesso riaperto con rallentamenti.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Termini Imerese, la polizia stradale per i rilievi del caso.

Questo pomeriggio si è abbattuto un forte temporale nella zona di Tremonzelli. Tanto che molti automobilisti hanno avito non poche difficoltà a transitare lungo l’autostrada.

Ha piovuto anche nel corleonese per il secondo giorno di fila.