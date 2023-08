Intervenuti i vigili del fuoco

Un’auto è finita dentro il supermercato Conad Margherita in via Francesco Lo Jacono a Palermo. Per cause in corso di accertamento l’automobilista ha perso il controllo della vettura ed ha infranto la vetrina dell’esercizio commerciale. Sono interventi i vigili del fuoco che hanno soccorso l’automobilista e rimesso in sicurezza i luoghi. Nessuno sarebbe rimasto ferito.

Vettura cappotta in via Resurrezione, feriti a Villa Sofia

Una seconda vettura ha cappottato in via Resurrezione. I due automobilisti a bordo sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e affidati ai sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale Villa Sofia.