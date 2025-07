Intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici di Amg Energia Spa

Un’auto in fiamme ha danneggiato una presa del gas in via Villagrazia a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre di Amg Energia Spa.

La presa, una derivazione di utenza in bassa pressione che si trova in via Villagrazia 435, è stata subito messa in sicurezza e nel corso della mattinata verrà ripristinata. La strada che collega la città con Altofonte, per ragioni di sicurezza, è stata chiusa temporaneamente al transito.

L’allarme è scattato alle 4.15 di stamattina. Dopo l’intervento dei pompieri, i tecnici dell’Amg hanno messo in sicurezza la presa gas sospendendo l’erogazione a una sola abitazione servita.

In mattinata, con l’ausilio dell’impresa che supporta Amg Energia nello svolgimento dei lavori sulla rete gas, inizierà l’intervento di ripristino della colonnina.