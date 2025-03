Danneggiata una vettura allo Zen a Palermo. Ieri una Fiat 500 era stata presa a pallettoni la scorsa notte una Fiat 600 è stata data alle fiamme in via Marco Fanno.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gli agenti di polizia per verificare se questa vettura sia in qualche modo legata alla escalation di intimidazioni e ferimenti che si sono registrati in questi ultimi giorni.

La tensione nel quartiere alla periferia di Palermo resta molto alta. È ancora ricoverato in gravi condizioni il giovane di 31 anni accoltellato sabato sera in via Costante Girardengo.

Domenica sono stati esplosi colpi di pistola contro un’abitazione e ieri due colpi di fucile contro un’auto. Carabinieri e polizia stanno indagando per cercare di risalire alla guerra che si è scatenata tra le vie per il controllo dello spaccio di droga e delle scommesse clandestine.