E' successo in via Garibaldi

Un’auto questa mattina, per cause in corso di accertamento, ha sfondato il portone degli uffici comunali in via Garibaldi a Palermo e ha ferito il portiere. Alla guida della Citroen C3 c’era una donna che poco prima aveva lasciato una persona nel palazzo di fronte.

Poi ha rimesso in moto la macchina e ha abbattuto il portone d’ingresso del Settore Risorse Umane del comune di Palermo investendo un usciere che è in gravi condizioni.

Il dipendente comunale è stato ricoverato al Policlinico e lei al Civico.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia, gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118.

Dalle prime informazioni pare che la donna si sia sentita male d’un tratto e abbia perso il controllo della vettura finendo la corsa sul portone. Il boato ha creato allarme in tanti residenti,