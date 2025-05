Un autobus della linea Amat è andato in fiamme a Palermo in viale Lazio all’altezza di via Sciuti. I passeggeri che si trovavano dentro il mezzo sono stati messi in salvo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo dell’azienda partecipata che gestisce il servizio di trasporto pubblico a Palermo. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

L’autista, non appena ha visto il fumo dalla parte posteriore, ha fatto scendere i passeggeri invitandoli poi ad allontanarsi il più possibile per ragioni di sicurezza. Nel giro di pochi minuti il traffico è andato in tilt, rendendo necessario anche l’invio di alcune pattuglie del Comando della polizia municipale per regolare la viabilità. Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. Ancora da chiarire cosa abbia scatenato il rogo, probabilmente legato a un cortocircuito.