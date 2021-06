Un autocarro in fiamme sull’autostrada Palermo-Catania. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per spegnere un incendio che ha danneggiato un mezzo pesante che viaggiava nella carreggiata in direzione Catania.

L’autotrasportatore si è fermato nella corsia d’emergenza, nella zona di Scillato, e ha contattato il numero d’emergenza chiedendo l’intervento dei pompieri. Sono intervenute due squadre, una da Termini e una da Palermo.

Da chiarire le cause del rogo. Non si registrano feriti. Code di due chilometri per gli automobilisti in transito lungo la A19.