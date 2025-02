Un autocompattatore della Rap, la società che gestisce il ciclo dei rifiuti di Palermo è andato in fiamme mentre stava raccogliendo la spazzatura in viale Dei Picciotti.

Forse qualcosa che era stato abbandonato nei cassonetti ha provocato il rogo dentro il cassone. La prontezza di riflessi dell’equipaggio è riuscita a scongiurare gravi danni al mezzo.

Hanno aperto il mezzo e gettato l’immondizia per strada. Sono arrivati i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme ed evitare ulteriori danni. Il mezzo è tornato in officina per verificare le condizioni del mezzo e ricaricare l’estintore che è stato utilizzato come primo intervento dagli operai.