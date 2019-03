Un incidente si è verificato sull’autostrada Palermo Catania. Una vettura, per cause in corso di accertamento, ha cappottato.

Un uomo a bordo di una Peugeot stava andando in direzione Catania. Allo svincolo di Trabia ha perso il controllo del mezzo per cause da accertare ed è rimasto ferito.

L’automobilista è stato trasportato in ospedale. Non si conoscono le condizioni. Sono intervenuti oltre ai sanitari del 118 anche gli agenti della polizia municipale.

Per superare la zona dell’incidente si sono formate lunghe code.