Paura a Terrasini dove la guardia costiera ha soccorso vicino a La Praiola tre turisti – due uomini e una donna – che non riuscivano a tornare sulla terraferma per via della risacca e delle onde che, a ogni tentativo, li trascinavano nuovamente al largo.

Una volta raccolto l’allarme, tre mezzi navali della Capitaneria di porto in servizio a Terrasini hanno raggiunto i tre bagnanti non riuscendo però a recuperarli. A quel punto un militare della guardia costiera e un cittadino, intervenuto volontariamente, si sono tuffati in acqua per raggiungere i due uomini e la donna.

Dopo alcuni interminabili minuti i turisti sono stati assicurati a una cima legata a un salvagente che ha permesso alla guardia costiera di trascinarli sino a riva e portarli in salvo. I tre stranieri, al termine degli accertamenti, sono risultati in buone condizioni e soltanto la donna è stata affidata ai sanitari del 118 per alcune escoriazioni.

La guardia costiera rinnova l’invito ai bagnanti ad adottare la massima prudenza in mare, consultando i bollettini meteorologici, evitando la balneazione in condizioni non sicure e astenendosi da comportamenti che possano mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità.