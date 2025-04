I carabinieri della compagnia San Lorenzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Palermo, nei confronti di 8 indagati, uomini e donne tra i 29 e i 59 anni, accusati in concorso di dieci furti aggravati commessi in danno di diversi supermercati della città.

Le indagini

Le indagini, coordinate dalla procura condotte tra il 2023 e 2024 dai militari della stazione di Palermo Uditore, hanno consentito di far luce su diversi episodi in cui la banda, avrebbe rubato generi alimentari, elettrodomestici e capi d’abbigliamento, per un valore di circa 15.000 euro, ai danni di esercizi commerciali della grande distribuzione.

La merce nascosta sotto gli indumenti

Gli indagati nascondevano la merce sotto i propri indumenti, in borse personali o all’interno di carrelli della spesa.Grazie all’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, i carabinieri hanno ricostruito che ogni indagato era stato assegnato un compito specifico. In particolare, i furti sarebbero avvenuti ogni giorno. Un complice all’esterno era da palo. Apriva le porte e controllava se arrivassero o meno le forze dell’ordine.