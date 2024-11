La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare a Bagheria (Palermo) emessa dal gip di Termini Imerese nei confronti di nove persone.

Tre sono finite in carcere, (D.A.V. 32enne, N.G. 36enne, L.M.D. 28enne) e sei (G.A. 28enne, G.C.E. 33enne, A.S. 25enne, L.C.F. 48enne, T.G. 25enne, B.D. 35enne), con obbligo di dimora nel comune di residenza e obbligo di presentazione alla pg, accusati di detenzione e spaccio di droga che hanno, con base operativa in un’abitazione a due degli indagati.

Uno dei gli indagati è accusato di avere messo a segno una rapina a mano armata il 11 settembre 2023 ai danni di un distributore di carburanti di Casteldaccia.

La base di spaccio era gestita da un uomo che nonostante si trovasse ai domiciliari, ha rifornito settimanalmente la droga a un pusher che gestiva un’altra piazza di spaccio in un piccolo centro del palermitano, utilizzando come corrieri tre degli indagati in questa operazione.