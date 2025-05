Sta attraccando al porto di Termini Imerese la Hebo Lift 10, la seconda imbarcazione che sarà utilizzata per recuperare il relitto del Bayesian affondato a Porticello la notte del 19 agosto e dove morirono sei passeggeri tra cui il magnate Mike Lynch e un membro dell’equipaggio.

Secondo il cronoprogramma la prima imbarcazione la Hebo Lift 2 già arrivata il primo maggio a Termini Imerese oggi si recherà nella zona del naufragio a Porticello per le prime analisi e i lavori di preparazione. La Hebo Lift 10 resterà nel porto di Termini Imerese e raggiungerà il luogo per le operazioni di recupero tra 7 o 10 giorni dopo una volta completata la preparazione per iniziare il lavoro.

Il personale di Hebo Lift 2 effettuerà i lavori preparatori e inizierà con un’ispezione e un’analisi dettagliate del Bayesian e dell’ambiente marino circostante da parte del sommergibile telecomandato. Il progetto viene condotto con la metodologia e il piano di protezione ambientale approvati dalle autorità italiane.