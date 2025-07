L’avvocato palermitano Mario Bellavista non difenderà più la sorella di Recaldo Thomas, il cuoco morto, insieme ad altre sei persone, nel naufragio del Bayesian, il mega yacht del magnate britannico Mike Lynch colato a picco, ad agosto scorso, durante una tempesta nel mare di Porticello (Pa).

La familiare della vittima, unico dell’equipaggio a perdere la vita, ha revocato il mandato a Bellavista, che stava seguendo il procedimento penale in corso a Termini Imerese a carico del comandante James Cutfield, dell’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e del marinaio di guardia quella notte Matthew Griffiths.

L’avvocato è stato informato da un collega della decisione della sorella di Thomas che, a quanto si apprende, sarà rappresentata in giudizio da uno studio di difensori internazionali che ha una sede anche a Palermo. Dietro la revoca non ci sarebbero errori o inefficienze commesse da Bellavista. La partita sarebbe, infatti, molto più grande e soprattutto sarebbe legata alla transazione avviata per i risarcimenti dei danni alle vittime (Mike Lynch, sua figlia Hannah, il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer e la moglie Judy, il legale Chris Morvillo e la moglie Neda e il cuoco). Attore principale della transazione è la P&I, la compagnia assicurativa che paga anche le spese legali degli indagati e che si è addossata il costo del recupero del relitto (35 milioni di euro).

Ovviamente sulla quantificazione dei risarcimenti, che è l’oggetto della transazione stessa, ha un peso decisivo la responsabilità o meno nel naufragio dei tre dell’equipaggio. Tanto che la P&I si fa carico degli onorari degli avvocati solo se la loro strategia difensiva è funzionale agli interessi dell’assicurazione e quindi se mira ad escludere le colpe di Cutfield e degli altri puntando su possibili difetti di costruzione dello yacht. Bellavista, invece, aveva un’idea diversa delle cause del naufragio legata proprio alla responsabilità degli indagati: la sua azione, dunque, non era in linea con quella sostenuta dalla compagnia e la revoca era inevitabile.