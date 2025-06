Conto alla rovescia per il Bayesian che sarà trasportato oggi da Porticello luogo del disastro al porto di Termini Imerese. Lo scafo è stato interamente sollevato ed è retto dalla gru Hebo Lift 10 che lo porterà questa mattina nella zona decisa dalla procura dove saranno eseguiti i rilievi tecnici per accertare le cause dell’affondamento avvenuto la notte del 19 agosto dello scorso anno.

“Lo scafo continuerà a essere mantenuto in posizione elevata per consentire al personale esperto di recupero di completare i controlli e i preparativi in vista del suo trasporto nel porto siciliano di Termini Imerese – dicono dalla Tmc Marine, la società londinese che sta coordinando le operazioni di recupero – Durante l’intera operazione, il monitoraggio antinquinamento proseguirà con personale e mezzi specializzati, che lavoreranno secondo un dettagliato piano di prevenzione dell’inquinamento. Una barriera anti-petrolio precauzionale ha circondato Bayesian, tra l’HEBO LIFT 10 e 2 chiatte, durante l’intero programma di sollevamento e durante la sua sospensione sopraelevata sopra l’acqua. Il team di prevenzione dell’inquinamento accompagnerà il super yacht per la fase di trasporto e consegna a terra dell’operazione”.

Dai primi rilievi è emerso che lo scafo è integro e non ci sono falle che avrebbero potuto provocare il repentino disastro navale che ha portato alla morte di sette persone. Nella tragedia è morto anche un operaio impegnato nelle operazioni di recupero della nave. Per le due vicende sono aperte due inchieste coordinate dalla procura di Termini Imerese.