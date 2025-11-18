“Intanto ti calmi” è il nome del nuovo spettacolo di Beatrice Arnera, che torna sul palco più agguerrita che mai, dopo il grande successo del tour teatrale dello scorso anno. Intanto ti calmi è la frase che si sente ripetere di più su base quotidiana e l’attrice piemontese di Buongiorno Mamma, ha deciso di ironizzare a modo suo su queste tre parole, promettendo di coinvolgere il pubblico in momenti di risate, ma al contempo anche di riflessione e di critica pungente come lei sa fare al meglio. Lo show arriva sulla nostra isola grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e alla Savà produzioni creative e sarà a Catania al Teatro Metropolitan, venerdì 19 dicembre e a Palermo al Teatro Golden sabato 20 dicembre. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00. Uno spettacolo originale che mescola i toni della stand up comedy a quelli della prosa, con interventi musicali performanti dal vivo ed una buona dose di strafottenza.





La paura della morte, la brutalità dell’amicizia, il sesso ed altre disgrazie. Lo spettacolo, diretto da Giulia Fiume, è caratterizzato da ironia, sarcasmo e una buona dose di verità. La Produzione e la distribuzione sono a cura di RB Spettacoli.

Già disponibili i biglietti che potranno essere acquistati su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati. Per approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it .





Chi è Beatrice Arnera

Beatrice è un’attrice e cantante italiana, nata a Acqui Terme il 31 luglio 1995. Gira l’Italia con la mamma, Silvia Gavarotti, cantante lirica e si trasferisce a Roma a 17 anni dove fa le prime apparizioni nel mondo dello spettacolo, prendendo parte tra l’altro a ‘Il Commissario Montalbano’, ‘Non c’è campo” e ‘Puoi baciare lo sposò. È stata la protagonista della serie Fox, ‘Romolo + Giuly: La guerra mondiale italiana’. Ha vinto il premio Kineo dedicato alle giovani promesse del cinema italiano, durante il Festival del Cinema di Venezia. Ha preso parte alla serie ‘Un passo dal cielo’ su Rai 1. Ha pubblicato anche dei singoli musicali tra cui ricordiamo ‘Ho’ e ‘Faro’.

