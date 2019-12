Dell’Utri da domani uomo libero, finito scontare condanna per concorso esterno in associazione mafiosa

Marcello Dell'Utri, ex senatore di FI condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, in detenzione domiciliare per motivi di salute da luglio del 2018, potrà lasciare la sua abitazione di Milano....