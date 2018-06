Apertura del Padiglione Esoterico con la visita ai templi massonici

Palermo: ore 9.30 – 12.30, presso la sede del Grande Oriente d’Italia, apertura del Padiglione Esoterico con la visita ai templi massonici.

Apertura al pubblico dei templi massonici inseriti nel Padiglione Esoterico della Biennale Internazionale di Arte Sacra Contemporanea, BIAS. Sabato 9 giugno, a Palermo, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la sede del Grande Oriente d’Italia, in piazzetta Speciale n.9, vi sarà l’apertura straordinaria dei templi massonici. La visita ai templi è prevista a gruppi di circa 25 persone con cadenza di 30 minuti ed è consigliata la prenotazione.

Il Grande Oriente d’Italia è presente nel Padiglione Esoterico con eventi organizzati dalla Circoscrizione siciliana della Massoneria del Grande Oriente d’Italia. Ha riscosso grande successo, registrando il tutto esaurito, la conferenza-concerto “Mozart, Musica e Massoneria” che si è tenuta il 5 maggio nel Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, a cura della della loggia massonica palermitana Sicilia Libera (291), e si annuncia di notevole attrattiva anche il prossimo incontro (con data da definire) sul tema “Iniziazione come forma di vita” che avrà come relatore il Grande Oratore del Grande Oriente d’Italia Claudio Bonvecchio, filosofo dell’Insubria di Varese.

Per chi volesse prenotare la visita ai Templi presso la sede del Grande Oriente d’Italia, può inviare un sms al recapito telefonico + 39.393.940.3890.

Tra i vari Padiglioni protagonisti della Biennale, vi è dunque quello Esoterico. L’esoterismo – dal greco ἐσώτερος, ‘interno’ – è quell’insieme di dottrine, simbologie e rituali che sono riservati a una ristretta élite di persone: gli iniziati, i sapienti. L’uso del termine si fa risalire alla differenziazione delle opere aristoteliche, suddivise in due categorie, “Esoteriche”, rivolte ossia ai propri discepoli, ed “Essoteriche” [dal greco ἐξωτερος, ‘esterno’] per un più largo pubblico. La nostra storia è attraversata in effetti in tutte le società da questa dicotomia letteraria, che è prima di tutto collettiva, coniugata a sua volta in classi e in ordini culturali. Dalle religioni arcaiche a quelle pagane, dalle religioni monoteiste alle filosofie orientali e occidentali, dalle correnti mistiche alle pratiche alchemiche, dalle società teosofiche alla Massoneria, la diffusione di una conoscenza illuminata e reservata attraversa lo spazio e il tempo, coinvolgendo tutti gli attori sociali, sovrani e politici, artisti e personaggi illustri. Gli artisti che hanno optato per questo padiglione lo hanno fatto per le più disparate ragioni, tutte connesse da un medesimo comune denominatore: lontane da ogni contaminazione New Age e animate, invece, da un profondo spirito di ricerca, le loro opere dialogano con la complessità del simbolo e la profondità di una conoscenza ancestrale, immanente, non immediatamente visibile, non fenomenica, metafisica.