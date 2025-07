Un bimbo di un anno si è accasciato durante la processione in onore a Maria Santissima del Carmelo a Misilmeri (Palermo) ed è stato salvato da un brigadiere dei carabinieri e da altri due militari.

“Abbiamo avuto paura, tenevano il peggio, poi la Madonna del Carmelo ha mandato questo brigadiere con altri due carabinieri e come angeli custodi hanno salvato il bimbo. E’ stato un miracolo”.

E’ il racconto di un’anziana anche lei in processione insieme ai nipotini. Il bimbo si è sentito male davanti alla chiesa di San Gaetano.

“Non avevamo compreso quello che stava succedendo. Abbiamo visto un carabiniere dirigersi verso di noi – aggiunge la donna – Subito abbiamo capito che il bambino stava male e che i carabinieri erano li per soccorrerlo. Sembrava inizialmente che il peggio poi il piccolo si è sentito di nuovo male ed è svenuto. Alla fine con altre manovre salva vita il piccolo si è ripreso”. Tanta la tensione in piazza per quanto stava succedendo. ‘Siamo scossi ma felici – dice la superiora della congregazione della Madonna del Carmelo, Angela Anzelmo – è un miracolo della Madonna che ha agito tramite i carabinieri”.

Dopo che il piccolo si è ripreso è stato portato in ambulanza dai sanitari del 118 all’ospedale di Cristina scortato dai carabinieri.